„Lindenstraßen“-Schauspieler Arved Birnbaum gestorben

Der gebürtige Lausitzer wurde gern in zwielichtigen Rollen besetzt. Im August dieses Jahres sahen ihn die Fernsehzuschauer noch in der ZDF-Serie „Ein Fall für zwei“ als dubiosen Tierhändler. In der Thriller-Serie „Weinberg“ (TNT Serie) gab er 2015 einen intriganten Gastwirt. „Lindenstraße“-Fans erinnern sich an ihn vielleicht noch aus dem Jahr 1999 in der Rolle des Neonazis Hartung.