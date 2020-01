„Lindenstraße“-Schauspielerin Marie-Luise Marjan Nie wieder Daily Soap!

Der Oberstenfelder Francesco Mobilia überzeugt bei DSDS

Bottwartäler singt sich nach Südafrika

Der 21-jährige Francesco Mobilia hat Gold in der Kehle. Bei der RTL-Show „Deutschland sucht den Superstar“ erhielt der Oberstenfelder von Pop-Star Xavier Naidoo eine goldene CD. Damit singt er in der nächsten Runde in Südafrika.