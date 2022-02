Linda Evangelista zeigt ihren Körper „Ich will mich nicht mehr verstecken“

Evangelista hatte im Jahr 2015 das sogenannte „CoolSculpting“, einen Eingriff zur Fettreduzierung durch Kälte, an sich durchführen lassen. Der Eingriff sei nach hinten losgegangen und habe „das Gegenteil von dem bewirkt, was er versprach“, schrieb sie im vergangenen Herbst in einem emotionalen Statement: Er habe ihre Fettzellen vergrößert statt verkleinert „und mich dauerhaft deformiert“.Jetzt leidet Evangelista an einer Erkrankung, die sich paradoxe adipöse Hyperplasie nennt.

„Ich dachte, ich hätte etwas falsch gemacht“

„Ich habe versucht, es selbst wieder zu richten“,erzählte Evangelista. „Ich dachte, ich hätte etwas falsch gemacht. Ich erreichte einen Punkt, an dem ich gar nichts mehr gegessen habe. Ich dachte, dass ich meinen Verstand verliere.“ Schließlich offenbarte ihr ein Arzt, „dass keine noch so strenge Diät und kein noch so hartes Training das jemals wieder gut machen könnten“.

Wegen der Schwellung könne sie ihre Arme nicht mehr an flach an die Seite legen. „Ich glaube nicht, dass ein Designer mich seine Kleider tragen lässt, wenn das aus meinem Körper heraussteht.“ Sie schaue nicht mehr gern in den Spiegel: „Das sieht nicht mehr aus wie ich.“

Evangelista gehörte in den 1990er Jahren zur ersten Riege der Supermodels. Von ihr stammt der viel zitierte Satz „Für weniger als 10.000 Dollar stehen wir morgens gar nicht auf“, der praktisch zur Definition eines Supermodels wurde.