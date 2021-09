Linda Evangelista schreibt auf Instagram Ex-Supermodel durch Schönheits-OP „brutal entstellt“

New York - Das ehemalige Supermodel Linda Evangelista ist nach eigenen Angaben durch eine Schönheits-OP „brutal entstellt“. Ein Eingriff zur Fettreduzierung sei nach hinten losgegangen und habe „das Gegenteil von dem bewirkt, was er versprach“, wandte sich die 56-Jährige am Mittwoch auf Instagram an ihre Fans. Die Operation habe ihre Fettzellen vergrößert statt verkleinert „und mich dauerhaft deformiert“.