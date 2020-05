Limousine drängt Lkw bei Steinheim ab Rowdy fährt nach Unfall einfach weiter

Am frühen Samstagmorgen, gegen 5.30 Uhr, fuhr ein 37-Jähriger mit seinem Klein-Lkw der Marke Mercedes samt Anhänger, die A 81 von Heilbronn kommend in Richtung Stuttgart auf der rechten Spur. Kurz vor dem Parkplatz Kälbling-West zog plötzlich eine schwarze Limousine von links kommend in die Einfahrt des Parkplatzes.