Limo Marbach Tänzerin versuchte sich im Museum so richtig auszutoben

Denn „Kultur on Tour“ will Geschichten von Mut und Durchhaltewillen erzählen, will aufzeigen, was sich trotz Corona an Positivem entwickelt und verändert hat. Das Limo steht hierbei auch im Fokus, weil es den Museumsmitarbeitern gelungen sei, während der Coronapandemie neue, digitale Formate zu entwickeln und virtuelle Führungen anzubieten. Das filmische Projektformat sieht „starke Stimmen, inspirierende Persönlichkeiten des Kulturbetriebs sowie tiefgründige Interviews und leichtfüßige Performances vor. Ein ideales Terrain auch für die Fotografin Deborah Schulze, die das Projekt begleitet und bei den anderen Locations ebenfalls zugegen war. Etwa bei der Tanz- und Theaterwerkstatt in der Ludwigsburger Karlskaserne oder auch im Brezelmuseum in Erdmannhausen, wo die Band Superwiser für rockige Stimmung gesorgt hatte.