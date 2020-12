Ligue 1 Tuchels rätselhaftes Aus in Paris

Der Einzige, der sich traute, war PSG-Weltmeister Kylian Mbappé - mit warmen Worten an Tuchel, der schon wieder einen Club im Unfrieden verlässt und über dessen Zukunft sogleich wild spekuliert wurde. "Das ist leider das Gesetz des Fußballs. Aber niemand wird Ihre Amtszeit hier vergessen", schrieb Mbappé bei Instagram. In seinen zweieinhalb PSG-Jahren habe Tuchel "ein schönes Kapitel in der Vereinsgeschichte geschrieben", ergänzte der 22 Jahre alte Starspieler, "und ich möchte mich bei Ihnen bedanken, Coach". Die Führungsriege des Pariser Glanzvereins sah das offensichtlich anders.