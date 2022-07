Lieferkette Trumpf chartert Hochseeschiff

Die Stagnation auf den Meeren lähmt den globalen Handel. „Ein Ende der Staus in der Containerschifffahrt ist derzeit nicht in Sicht“, heißt es beim Kieler Institut für Weltwirtschaft (IFW). Während der Überseeverkehr mit Asien weiter belastet ist, entspannt sich die Lage in Nordamerika. Die hohe Nachfrage nach Konsumgütern in den USA gehe zurück, der Stau vor dem Hafen von Los Angeles habe sich aufgelöst. Dies entlaste die Transportwege, so dass die Frachtkosten von Asien an die Westküste Nordamerikas in diesem Jahr um fast die Hälfte gefallen seien. Frachtraten auf dem Weg von Asien nach Nordeuropa seien noch sechsmal so hoch wie vor zwei Jahren.