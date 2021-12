Lieferengpass Lauterbach und der Impfstoffmangel

Die Nachricht ist aus zwei Gründen beunruhigend. Erstens weil der dritte Piks wichtig ist, um einen ausreichenden Schutz gegen die Omikron-Variante des Coronavirus zu gewährleisten, die sich in Deutschland in den nächsten Monaten vermutlich zügig ausbreiten wird. Und zweitens weil die Boosterkampagne so gut angelaufen ist. 21,5 Millionen Menschen haben bislang eine Auffrischungsimpfung erhalten. Das sind rund 26 Prozent der Gesamtbevölkerung. Allein in den drei Tagen von Montag bis Mittwoch dieser Woche haben sich 1,75 Millionen Menschen die dritte Impfung abgeholt. Bis Jahresende könnten nach vorsichtigen Schätzungen rund 37 Prozent der Gesamtbevölkerung geboostert sein. In absoluten Zahlen werden in Deutschland laut Ministerium mehr Menschen geimpft als irgendwo sonst auf der Welt, einschließlich bevölkerungsreicher Staaten wie China. Das Problem: Das Tempo müsste ungebremst im neuen Jahr gehalten werden, sonst droht Omikron die Erfolge zunichte zu machen. Die Inventur hat aber ergeben, dass in den ersten drei Monaten des neuen Jahres die Zahl der auslieferbaren Impfstoffdosen „unterhalb der jetzt wöchentlich verimpften Mengen liegen wird“, wie das Ministerium mitteilte. In den Ländern löste das Betroffenheit aus: „Wir setzen uns mit Hochdruck dafür ein, ausreichend Impfstoff vom Bund zu erhalten“, sagte ein Sprecher des Sozialministeriums in Baden-Württemberg. „Damit steht und fällt der Erfolg unserer Impfkampagne.“