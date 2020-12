L.I.E.B.E. Götz Alsmann: Liebeslied-Klassiker im Schlager-Jazz-Mix

Nach der Album-Trilogie "In Paris" (2011), "Am Broadway" (2014) und "In Rom" (2017) legt der Musiker (63) aus Münster jetzt auf "L.I.E.B.E." 18 neu interpretierte klassische deutsche Schlager vor, die er wie gewohnt mit einer großen Portion Jazz mischt. Und wie das bei Liebesliedern so ist: Es geht musikalisch fröhlich zu wie im Titelsong "Liebe", aber auch traurig um gebrochene Herzen wie in "Sag mir nie wieder Je t'aime".