Lichterwelten "Jetzt erst recht" - Weihnachtshäuser leuchten wieder

Bis zum vierten Advent sollen alles leuchten

Wer wissen will, wie so ein opulentes Weihnachtsleuchten entsteht, kann Thomas Schwaiger in Pliezhausen - ebenfalls in Baden-Württemberg gelegen - beim Schmücken zusehen. Er beginnt erst jetzt, die rund 90. 000 Lichter aufzuhängen. Bis zum vierten Advent will er sein Weihnachtshaus fertigstellen. Dafür arbeitet er jetzt fast sechs Stunden täglich. "Dann gibt es jeden Abend etwas Neues zu sehen", sagte Schwaiger.

Ob Delmenhorst im Norden, Balzhausen im Süden, Oberhausen im Westen oder Merseburg im Osten - dort und in vielen weiteren Orten in ganz Deutschland haben Privatleute ihre Wohnhäuser und Gärten wieder aufwendig geschmückt. Teils hatten sie schon lange vor dem ersten Advent ihre Dekorationen mit manchmal Zehntausenden Lichtern angeknipst.

