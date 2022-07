Leysieffer insolvent Pralinen-Hersteller schließt vorerst alle Filialen

Der Pralinenhersteller Leysieffer aus Osnabrück hat rund zwei Jahre nach seinem Neustart wieder einen Insolvenzantrag gestellt. „Grund für den Insolvenzantrag sind Liquiditätsschwierigkeiten“, wie der vorläufige Insolvenzverwalter Stefan Meyer von der Pluta-Rechtsanwalts GmbH am Montag mitteilte. In den vergangenen Monaten habe das Unternehmen einen erheblichen Umsatzrückgang verzeichnet. „Hinzu kamen die zuletzt stark gestiegenen Rohstoff- und Energiekosten sowie die nach wie vor bestehenden Folgen der nicht beendeten Corona-Pandemie“, hieß es in der Mitteilung zum Insolvenzantrag der Leysieffer GmbH & Co. KG.