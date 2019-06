Leutenbach Zeugen nach illegalem Autorennen gesucht

Leutenbach - Zwei Autofahrer haben sich am Mittwoch gegen 22 Uhr auf der B14 bei Leutenbach in Fahrtrichtung Backnang ein illegales Autorennen geliefert. Die beiden Möchtegernrennfahrer, wie die Polizei in ihrer Mitteilung schreibt, fuhren nebeneinander durch den Tunnel Leutenbach und beschleunigten ihre Fahrzeuge nach dem Tunnelausgang stark. Nach derzeitigem Kenntnisstand lieferten sie sich ein verbotenes Autorennen.