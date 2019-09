Leutenbach Tunnel nach Unfall gesperrt

Leutenbach - Gegen 12.30 Uhr ereignete sich am Montag auf der B 14 im Leutenbacher Tunnel ein Verkehrsunfall, bei dem der Fahrer eines Peugeot leicht verletzt wurde. Der Mann prallte aus bislang ungeklärter Ursache zunächst gegen die linke, anschließend gegen die rechte Tunnelwand und kam nach circa 150 Metern zum Stehen. Am Peugeot entstand Totalschaden, der Tunnel wurde beim Unfall ebenfalls beschädigt, der Schaden wird auf über 5000 Euro geschätzt. Der Fahrer des Peugeot wurde mit zum Glück nur leichten Verletzungen in eine Klinik eingeliefert. Sein Auto ist nicht mehr fahrbereit und muss abgeschleppt werden.