Leutenbach - Ein Motorradfahrer ist am am Sonntag gegen 13.45 Uhr auf der Landesstraße zwischen Leutenbach und Winnenden gestürzt. Er verletzte sich dabei schwer. Der 49-Jährige war mit seiner Harley-Davidson vom Kreisverkehr Weiler zum Stein in Richtung Winnenden gefahren. In einer Kurve kurz vor Leutenbach kam er aufgrund eines Fahrfehlers von der Straße ab und fuhr in den Grünstreifen. Hier kam er zu Fall und zog sich dabei die schweren Verletzungen zu. Er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf etwa 3000 Euro.