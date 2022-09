Leute Kim Kardashian über die Nachteile ihrer Outfits

Los Angeles (dpa) - Ihre außergewöhnlichen Outfits stellen Reality-Star Kim Kardashian im Alltag mitunter vor unangeahnte Probleme. In der Talk-Show "Live with Kelly and Ryan" trug die 41-Jährige ein schwarzes Oberteil mit integrierten Handschuhen. Darauf angesprochen berichtete sie: "Alles ist aneinander befestigt. Ich müsste also mein Hemd ausziehen, um im Auto eine SMS zu schreiben", zitierte sie das VIP-Portal "People".