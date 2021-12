Leute Heiner Lauterbach fühlt sich jungen Kollegen nicht überlegen

"Ich sehe, dass ich denen mit unglaublicher Freude beratend zur Seite stehe. Und betrachte mich eher als Helfer, Gleichgesinnter und auch Leidensgenosse. Denn man hat ja auch in diesem Beruf viel Leid", sagte der 68-Jährige ("Enkel für Anfänger") der Deutschen Presse-Agentur über die Arbeit an einer Medienhochschule in Berlin.