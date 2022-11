Leute Christoph Maria Herbst mag Kinderfilme

München - Schauspieler Christoph Maria Herbst ("Stromberg") spielt gerne in Kinderfilmen mit. "In dem Moment, wo die Zielgruppe etwas jünger ist, darf man die Sau noch mal ein bisschen stärker durchs Dorf treiben", sagte er in München vor der Premiere des Films "Hui Buh und das Hexenschloss", der am Donnerstag in die Kinos kommt.