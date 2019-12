Letzter Kampftag in der Ringer Oberliga Der Vizemeister ist zu stark für die Benninger

Zum Auftakt fielen die Punkte im Limit bis 57 Kilogramm kampflos an die Gastgeber. Gegen den 40 Kilogramm schwereren Maximilian Hubl geriet Maciej Balawender (130 kg/Freistil) zu keinem Zeitpunkt in Bedrängnis und siegte am Ende souverän mit 10:0. Gegen den ungarischen Auswahl-Ringer Richard Racz zeigte Routinier Stoyko Rusev (61 kg/Freistil) eine starke Leistung und gab beim knappen 1:4 am Ende nur zwei Mannschaftspunkte ab. Achtbar aus der Affäre zog sich auch Fabio Sax (98 kg/griechisch-römisch), der gegen den wesentlich schwereren Kim Werkle nicht aufsteckte und am Ende beim 0:10 eine Vierer-Wertung für die Gastgeber erfolgreich verhinderte. Nichts anbrennen ließ Arkadiusz Gucik (66 kg/griechisch-römisch), der gegen den talentierten Florian Bohn bereits mit 8:0 führte, als er den Kampf in der zweiten Minute vorzeitig mit einem Schultersieg beendete – zur Pause lagen die RSV-Ringer knapp mit 7:9 im Hintertreffen.