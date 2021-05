Letzte Sitzungswochen beginnen DGB fordert: Regierung muss möglichst viele Gesetze umsetzen

Hoffmann nannte das Betriebsrätemodernisierungsgesetz und das Gesetz für die Einhaltung der Menschenrechte in globalen Lieferketten. Beide Vorhaben sollen an diesem Montag in öffentlichen Bundestagsanhörungen beraten und in dieser Woche im Plenum beschlossen werden. Das Lieferkettengesetz soll dafür sorgen, dass es bei der Herstellung von Kleidern, Elektroartikeln oder Nahrungsmitteln für den deutschen Markt keine Kinderarbeit und Menschenrechtsverletzungen gibt. Das Gesetz zu den Betriebsräten soll die Bildung einer Arbeitnehmervertretung in Unternehmen erleichtern. "Das sind wichtige Meilensteine", sagte Hoffmann.