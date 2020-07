Letzte Ehren in Selma John Lewis überquert noch einmal die Edmund Pettus Bridge

Selma - Die USA erinnern an den kürzlich verstorbenen Bürgerrechtler John Lewis und dessen Errungenschaften für schwarze US-Bürgerinnen und Bürger. Auf einer Pferdekutsche wurde der Leichnam des Kongressabgeordneten am Sonntag über die Brücke und das historische Wahrzeichen, die Edmund Pettus Bridge in Selma, Alabama, gezogen. Menschen hielten Schilder mit Dankesbotschaften an Lewis hoch, andere Trauernde sangen Gospellieder und die Bürgerrechtshymne „We Shall Overcome“. Später wurde sein Leichnam im Kongress von Alabama aufgebahrt.