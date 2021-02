Leser Forum zur Bürgermeisterwahl in Marbach Von Fake-Profilen, Datenschutz und einem Denkzettel

Marbach - Zu Beginn des Leser Forums gab es Fragen an die Kandidaten – zu ihrer Person und zu ihrem Wahlkampf. Eingeflossen sind auch, wie schon beim ersten Leser Forum, Fragen von Bürgern. Angesprochen auf den offenen Unterstützerbrief, der von drei SPD-Stadträten am Samstag auf dem Markt neben Trosts Stand ohne Genehmigung verteilt worden war, erklärte Jan Trost,

dass er nur gewusst habe, dass es zur Verteilung an die Haushalte komme. „Als ich die drei Herren auf dem Markt gesehen habe, war ich doch überrascht. Im Wahlkampffieber habe ich nicht daran gedacht, ob da eine Genehmigung vorliegt oder nicht. Man freut sich einfach, wenn Unterstützung da ist.“ Warum er auf seinem Facebook-Account mehrfach Fragen zur Corona-Konformität an seinem Stand, an dem es dadurch eng zugegangen sei, gelöscht habe? Es habe sich um ein Fake-Profil gehandelt, das erst Tage zuvor erstellt worden sei, so die Erklärung des Rathauschefs. „Das ist eine Unsitte auf Facebook. Auf diese Profile reagiere ich grundsätzlich nicht.“ Zudem habe man auf dem Markt stets versucht, den Abstand zu wahren. „Wenn jemand stehen geblieben ist, ist es vielleicht etwas enger geworden, wie in einer Schlange.“ Aber es sei eine einmalige Aktion gewesen.