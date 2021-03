Leser Forum zur Bürgermeisterwahl Beilstein Von Falken, Ex-Bürgermeistern und Hamstern

Improvisierte Reden mit Kniff

Improvisationsgeschick war beim Podiumsspiel gefragt. Jedem Kandidaten wurde ein Szenario zugelost, in das ein Bürgermeister rutschen kann und in dem eine Rede nötig ist. Zehn vorgegebene Wörter mussten in der Ansprache verwendet werden: Zoomen, hamstern, Quarantäne, Mundschutz, Klopapier, Jogginghose, Kühlschrank, Sofa, FFP2 und Kontaktverbot. Barbara Schoenfeld durfte mit diesen Begriffen das erste Mittelalterfest auf der Burg nach Corona ankündigen, Georg Kobiela eine Rede zur Reaktivierung der Bottwartalbahn halten. Björn Mischiok hieß die Austauschschüler der Partnerstadt Pontault-Combault willkommen und Gottfried Göbbel empfing die Handball-Frauen der SG Schozach-Bottwartal nach dem Aufstieg in die Zweite Bundesliga im Rathaus: „Ihre Hamster können Sie gerne da hinten abstellen, über Ihre Meistertitel würde ich mich sehr freuen.“