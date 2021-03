Leser Forum zur Bürgermeisterwahl Beilstein Bürger zeigen großes Interesse an Kandidaten

Das Schönste sind die Beilsteiner

Neben Sachthemen hakten die Bürger aber auch zu persönlichen Positionen durchaus kritisch nach. So wurde etwa Barbara Schoenfeld auf ihre Kandidatur für die CDU bei der Kommunalwahl in Hessen angesprochen: „Ich bewerbe diese nicht aktiv und bin auf eigenen Wunsch auf Platz 23 der Liste gestartet.“ Beilstein kam später, und hierfür habe sie sich dann auch entschieden. Von Georg Kobiela als Physiker am Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie wollte ein Beilsteiner wissen, wie man die Stadt klimaneutral machen könnte. „Das ist eine so große Aufgabe“, so Kobiela: „Das geht nicht über Nacht.“ Ideen wären etwa die Installation von Fotovoltaikanlagen oder der Einstieg in die Nahwärme und E-Mobilität.