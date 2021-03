Leser Forum zur Bürgermeisterwahl Beilstein Auf die Bälle, fertig, los . . .

Beilstein - Was gehört zu Beilstein? Das Weinbergfest. Und was gehört zum Weinbergfest? Natürlich die Buttenolympiade. Da muss ein Bürgermeister zwar nicht mitlaufen, kann er aber. Und beim MZ-Leser Forum durften die vier Kandidaten auf der Bühne der Stadthalle schon einmal üben – quasi in der Home-Office-Edition, ohne Wasser, dafür mit vielen bunten Bällen im zur Butte umfunktionierten Stoffsäckle. Der Parcours führte über einen Wäschekorb und unter einem Wäscheständer hindurch, auf eine Leiter und wieder zurück.