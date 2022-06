Lese-Tipps Zehn Bücher für die Generation Y

Als Kind war der Gang in Bücherei und Buchhandlung ein Vergnügen. Die Auswahl schien endlos, jeder Klappentext versprach großartige Abenteuer-, Schul- oder Freundschaftsgeschichten. Wer heute als junge Frau in die Buchhandlung geht und nach unterhaltsamen, sommerlich-leichten und dennoch gescheiten Romanen sucht, für den ist die gebotene Auswahl immer noch groß. Die Klappentexte allerdings sind enttäuschend: Klischees und Stereotypen stecken in vielen Büchern, die am liebsten von in „Bad Boys“ verliebten Studentinnen handeln, oder von in der Midlife-Krise festeckenden 40-Jährigen.