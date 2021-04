Les McKeown „Bye Bye Baby“: Sänger der Bay City Rollers ist tot

McKeown führte die Band von 1973 an zu ihren größten Erfolgen. Viele ihrer Lieder waren Cover-Versionen, doch mit „Give A Little Love“ landete die Gruppe in Großbritannien auch mit einem eigenen Song einen Nummer-1-Hit. 1978 trennten sich die Wege. Der Sänger tourte bis zuletzt mit einer Band unter dem Namen McKeown's Bay City Rollers durch die Welt.