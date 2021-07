Leonhard Münst vom VfB Stuttgart Youngster wechselt auf Leihbasis zum FC St. Gallen

„Wir trauen Leo eine sehr positive Entwicklung zu und haben ihn dementsprechend langfristig an den VfB gebunden“, wird VfB-Sportdirektor Sven Mislintat in einer Vereinsmitteilung zitiert. „Schon im Rahmen dieser Gespräche war die Ausleihe zu einem anderen Club eine wahrscheinliche Option für die kommende Spielzeit. Für Leo ist dies eine sehr gute Gelegenheit, um den nächsten Schritt in seiner Entwicklung zu gehen und wertvolle Erfahrungen zu sammeln. Der FC St. Gallen ist eine hervorragende Adresse im Schweizer Fußball und wir sind davon überzeugt, dass alle Beteiligten in einem hohen Maß von der Leihe profitieren werden.“