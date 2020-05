Lena Gercke hochschwanger Model präsentiert stolz ihren XXL-Babybauch

Lena Gercke erwartet mit ihrem Freund Dustin Schöne das erste gemeinsames Kind. Obwohl einige Fans ungeduldig unter dem Bild fragen „Wann es soweit ist“, hat das Liebespaar den Geburtstermin noch nicht verraten. Doch der neueste Post der 32-Jährigen verrät: lange kann es nicht mehr dauern, bis die beiden ihr Neugeborenes in den Armen halten dürfen. Sehen Sie im Video wie stolz die erste „Germany’s Next Topmodel“-Gewinnerin ihren Babybauch in die Kamera streckt.