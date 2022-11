Leiterin in Murr klagt Im Jugendhaus mehr Probleme

Die Folgen der Corona-Beschränkungen machen sich auch in der offenen Jugendarbeit bemerkbar. „Viele unserer Kids haben an Gewicht zugenommen, bewegen sich weniger, und einige gehen seit den Lockdowns weniger raus“, berichtete Cordula Kraft, Jugendhausleiterin in Murr im Gemeinderat. Das Team steuere mit einem erweiterten Sportangebot gegen. Gelitten habe aber auch das Sozialverhalten vieler Jugendlicher, vor allem aus bildungsfernen Familien.