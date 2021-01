Leipziger Museumschef Stefan Weppelmann: Neu Nachdenken über Rolle von Museen

Für Weppelmann, der seit 1. Januar Chef des Museums ist, stellt sich auch die Frage, ob immer ein kompletter Lockdown der Kultur notwendig sei oder sie gerade in der Krise zugänglich sein sollte. So könne "die so wichtige Bindung zwischen Kunst und Publikum" erhalten bleiben. Aus Sicht des Kunsthistorikers müssen sich die Museen stärker auf ihre Kernkompetenzen besinnen, mit ihren Sammlungen arbeiten und in Bildungsprogramme intensivieren.