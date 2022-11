Leipzig-Stürmer WM-Aus trifft Timo Werner hart: "Schwer zu ertragen"

Werner zuletzt in starker Form

Für den 26-Jährigen ist die Nachricht in harter Schlag. Nach zwei eher enttäuschenden Jahren beim FC Chelsea war Werner im Sommer nach Leipzig zurückgekehrt. In einem gewohnten Umfeld, der Angreifer spielte schon von 2016 bis 2020 für die Sachsen, wollte Werner Spielpraxis und Selbstvertrauen für die WM sammeln. Bundestrainer Flick hatte den Transfer ebenfalls begrüßt und Werner als Bereicherung für die Bundesliga bezeichnet.

Zuletzt hatte er den Angreifer noch gegen Kritik verteidigt. "Timo Werner wird immer sehr kritisch gesehen. Er hat mit die meisten Tore in den letzten Spielen geschossen. Wenn das früher Miro Klose gemacht hätte, dann wären alle begeistert gewesen", sagte der Bundestrainer beim Internet-Sender MagentaTV.

In den vergangenen Wochen fand der Schwabe tatsächlich wieder zu seiner Form. Drei Tore in den vergangenen drei Ligaspielen sowie Treffer in der Champions League bei Celtic Glasgow und gegen Real Madrid freuten nicht nur den Spieler, sondern auch den nicht mit vielen Stürmern gesegneten Flick.

WM-Chancen für Füllkrug könnten steigen

Mit dem Aus von Werner könnten die Chancen des Bremers Niclas Füllkrug auf eine Teilnahme in Katar steigen. Der 29-Jährige ist mit neun Toren bester Stürmer der Bundesliga.

Flick nominiert seinen Kader für die WM-Endrunde in dem Golfemirat sowie das letzte Länderspiel vor Turnierbeginn am 16. November in Maskat gegen den Oman bereits am kommenden Donnerstag in Frankfurt am Main. Für die deutsche Nationalmannschaft beginnt das Turnier am 23. November mit dem Auftaktspiel gegen Japan. In der Gruppe E geht es zudem noch gegen Spanien und Costa Rica um den Einzug in die K.o.-Runde.