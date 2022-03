Leipzig 30-Jähriger rast zu Verkehrsseminar – Führerschein weg

Leipzig - In Sachsen hat sich ein 30-Jähriger deutlich zu schnell auf den Weg zu einem Verkehrsseminar gemacht, wo er Punkte in Flensburg abbauen sollte. Der Mann fuhr die Bundesstraße 6 in Leipzig in Richtung Schkeuditz. Polizeibeamte in einem Pkw der Verkehrspolizei, ausgestattet mit einem Geschwindigkeitsmess-System, folgten ihm und maßen über eine bestimmte Strecke hinweg eine Geschwindigkeitsüberschreitung von 63 Stundenkilometern, wie die Polizei in Leipzig am Samstag mitteilte.