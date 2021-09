Leihspieler des VfB Stuttgart Von Naouirou Ahamada bis Steven Zuber

Sven Mislintat hat diese Leihgeschäfte abgewickelt und selbst Talente verliehen, damit sie Spielpraxis sammeln. Doch schon vor der Zeit des Sportdirektors hat der VfB immer wieder Spieler auf Leihbasis an die Mercedesstraße geholt. Moritz Leitner zählte dazu, aber auch Carlos Mané. In unserer Bildergalerie bieten wir einen Überblick aus den vergangenen Jahren, in der überraschende Namen auftauchen.