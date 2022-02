Stuttgart - Khaled Narey hat Daniel Thioune beim Debüt als Trainer von Fortuna Düsseldorf einen Sieg beschert und dem FC Schalke 04 einen herben Dämpfer im Aufstiegsrennen der 2. Fußball-Bundesliga verpasst. Der überragende Offensivspieler drehte beim 2:1 (0:1) der Fortuna im West-Duell mit einem Tor (47.) und einer Vorlage für Rouwen Hennings (56.) das Spiel. Trotzdem bleibt Düsseldorf auf dem Abstiegs-Relegationsplatz. Schalke, das durch Blendi Idrizi in Führung gegangen (42.) war, hat als Fünfter nun vier Zähler Rückstand auf einen direkten Aufstiegsplatz. Der VfB-Leihspieler Darko Churlinov kam in der 60. Minute auf den Platz, da waren schon alle Tore gefallen. Die Wende für Schalke konnte der Offensivmann nicht mehr herbeiführen. Wie haben die anderen Stuttgarter Leihspieler sich geschlagen? Wir werfen in unserer Bildergalerie einen Blick darauf.