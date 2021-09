Leihspieler des VfB Stuttgart Eigene Fehler und Vorwürfe – Klartext von Pablo Maffeo

Maffeo räumt Fehler ein

„Ich habe mich sicherlich nicht vorbildlich verhalten“, gibt er an und konkretisiert: „Ich war ein kleiner Rebell. Wenn ich damals etwas nicht verstand und mich ärgerte, habe ich bockig reagiert.“ Auch sei die mangelnde Integration mit seine Schuld gewesen, er habe sich „nicht angepasst. Als es nicht mehr lief, habe er sogar mit einem Karriereende gedroht: „Ich hatte dem Club gesagt, dass ich aufhören würde, wenn ich weiter in Stuttgart bleiben muss.“ Maffeo war dann zunächst an den FC Girona, danach an SD Huesca ausgeliehen. Heute, versichert er, sei er „erwachsener“ – und sieht auch das Positive in der Erfahrung VfB.

Lesen Sie aus unserem Plus-Angebot: So geht es nach der Hitzlsperger-Entscheidung weiter

„Im Endeffekt haben die schlechten Erfahrungen dort dafür gesorgt, dass ich wesentlich reifer geworden bin“, sagt Pablo Maffeo. Sollte es noch einmal zu einem Gastspiel in Stuttgart kommen, würde er um einen Platz im Team kämpfen. Mit dem Team von der Urlaubsinsel, dem Aufsteiger, liegt der 24-Jährige nach vier Spieltagen von La Liga mit sieben Punkten auf Rang acht.

Ein Detail seines Wechsels nach Stuttgart vor über vier Jahren stellt er dann auch noch richtig. Die Behauptung, Pep Guardiola habe ihm zu diesem Schritt geraten, sei falsch: „Als das herauskam, fragte ich nach, und man hat mir gesagt, dass es eine PR-Maßnahme war.“