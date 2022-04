Leihspieler des VfB Stuttgart Ausgeliehene VfB-Profis spielen kaum eine Rolle

Nachdem er bereits in der vergangenen Saison an Türkgücü München verliehen war, verbringt Maxime Awoudja nun ein Jahr beim österreichischen Erstligisten WSG Tirol. Sportdirektor Sven Mislintat zufolge soll der Innenverteidiger in Österreich wieder mittelfristig an den Profikader der Schwaben herangeführt werden. Spielpraxis sammeln soll auch Antonis Aidonis, der für eine Spielzeit an Dynamo Dresden verliehen wurde. Der Nachwuchsspieler konnte sich in der ersten Mannschaft des VfB nie wirklich durchsetzen und soll nun durch Einsätze in der zweiten Liga den nächsten Schritt in seiner Entwicklung machen. Ebenfalls verliehen sind Leonhard Münst, Philipp Klement, Momo Cissé, Alou Kuol und Matej Maglica.