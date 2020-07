Leihgabe des VfB Stuttgart Wie viel kostet Pablo Maffeo?

Stuttgart - Pablo Maffeo will auf keinen Fall zurück zum VfB Stuttgart. Trotz gültigen Vertrages bis 2023. Das ist klar. Der 23-jährige Spanier hat seine Zeit in Deutschland in äußerst schlechter Erinnerung. In seiner Heimat läuft es beim Fußball-Zweitligisten FC Girona wieder besser. Maffeo spielt normalerweise (zuletzt hatte er muskuläre Probleme) und er hat mit seinem Team die Chance, über die Play-offs in die Primera Division zurückzukehren. Gelingt dies, profitiert auch der VfB.