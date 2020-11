Leih-Lastenrad in Marbach Familie erlebt mit Charlotte schöne Momente

Marbach - Nach zwei Wochen mit Charlotte strahlt Luise Hammer: „Wir fanden es super – und hat es riesigen Spaß gemacht, mit ihr zu fahren.“ Wir – das ist die Mutter mit ihren drei Kindern Helena (7), Ferdinand (5) und Valentin (2). Papa Andreas, sonst oft mit dem E-Bike auf täglicher Tour zum Arbeitsplatz in Feuerbach, war auch ganz froh, dass er nach seinem Homeoffice in Marbach mit dem Gemeinschaftslastenrad der Stadt an der frischen Luft eine Runde mit Kind und Kegel drehen konnte.