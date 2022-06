Leidenschaft für Hunde Eine Familie mit bellenden Mitgliedern

In die Fußstapfen der Mutter getreten

Die Leidenschaft für Hunde brachte Larissa Trick mit in die Familie, die in Winnenden im Rems-Murr-Kreis wohnt. „Ich bin praktisch in der Wurfkiste groß geworden“, erzählt sie. Ihre Mutter züchte seit mehr als vier Jahrzehnten Boxer. Fast logisch also, dass Larissa Trick später in die Fußstapfen ihrer Mama trat. Allerdings: Ihren Daniel lernte sie fernab der Tierwelt kennen. Beide arbeiteten als Animateure in Spanien, als es zwischen ihnen funkte. Dann wurde es immer ernster. Und schließlich kamen doch noch die Hunde ins Spiel: „Ich habe ihn vor vollendete Tatsachen gestellt und gesagt: Ich kriege ein Hundebaby von meiner Mutter. Entweder mit Hundebaby oder gar nicht“, berichtet Larissa Trick. Ihr Auserwählter konnte sich ein Leben mit Boxern vorstellen. „Drei Wochen später sind wir zusammengezogen“, sagt sie. Schnell war auch Daniel Trick Feuer und Flamme für die Rassehunde. Inzwischen engagiert sich der 44-jährige Wirt des Hotel-Restaurants Forsthofs wie seine gleichaltrige Frau im Vorstand des Boxer-Clubs Oberstenfeld. Sie gehen mit ihren Hunden auf Ausstellungen, heimsen dafür auch Preise ein. Burlesque räumte unlängst bei einer Schau in Oberstenfeld mit Teilnehmern aus dem In- und Ausland im Grunde ab, was es abzuräumen gab. Unter anderem wurde sie zum schönsten Hund und dem besten Junghund gekürt.