Am Freitag gegen 12 Uhr befuhr ein 83-jähriger Mann mit seiner Mercedes S-Klasse den Holzweg in Steinheim an der Murr in Richtung Ortsmitte. Als er an einem geparkten Pkw vorbeifuhr, übersah er die entgegenkommende 61-jährige Fahrerin eines BMW Z4. Beim Zusammenstoß erlitt der 83-Jährige leichte Verletzungen. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 8.000 Euro.