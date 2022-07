Leichtathletik-WM WM-Aus im Halbfinale: Lückenkemper will bei EM Tempo machen

Hoffnung auf Staffel

Vielleicht gelingt dies im US-Bundesstaat Oregon auch noch den deutschen Sprinterinnen. Zusammen mit der Olympia-Fünften Alexandra Burghardt, die nach einer Norovirus-Erkrankung nicht topfit war und schon im Vorlauf ausschied, hofft Lückenkemper nun auf ein größeres Erfolgserlebnis mit der Sprint-Staffel. "Ich glaube schon, dass die Staffel cool wird und wir ein ordentliches Team auf der Bahn stehen haben werden", sagte die 25-Jährige. "Wir können ordentlich etwas auf das Parkett zaubern."

Große Hoffnung hat sie zudem, dass es bei den Europameisterschaften in München - drei Wochen nach der WM - besser laufen wird. "In München werden die Karten neu gemischt. Dann wird wieder angegriffen, da geht es rund", meinte Lückenkemper und betonte: "Ich kann mit dieser Saison schon jetzt zufrieden sein. So konstant und so schnell bin ich in meiner ganzen Karriere noch nicht gelaufen."