Leichtathletik-WM Ungewisser Start: Klosterhalfen will sich überraschen lassen

Die lange Leidenszeit mit der Corona-Infektion noch obendrauf war für sie schwer, ist aber auch eine Motivation für die Zukunft. "Das mental Härteste war, das Topniveau im Training nicht zeigen zu können. Ich versuche wieder daran anzuknüpfen", sagte die gebürtige Bonnerin. Größere Verletzungen gehörten zum Sport dazu. "Es hat mich stärker gemacht und ich freue mich auf die Jahre, die kommen."

Klosterhalfen: "Laufen immer an erster Stelle"

Ob sie zukünftig auch an ihrem Image arbeiten will, nicht weiter als Phantom zu gelten, das Öffentlichkeit und Medien weitgehend scheut und vom Management abgeschottet wird, ließ sie offen. "Ich fühle mich eigentlich ganz wohl, was ich so mache. Laufen steht immer an erster Stelle", betonte Klosterhalfen. "Ich habe immer gesagt: Ich laufe nicht für viel Geld." Von den ganzen Anfragen bekäme sie nichts mit. "Das läuft alles über die, die entscheiden, was gut für mich ist." Sie wolle vor allem die Leistung für sich sprechen lassen.

"Konstanze ist eher ein anderer Typ, eher introvertiert und ganz anders. Man muss das akzeptieren", sagte Jürgen Kessing, Präsident des Deutschen Leichtathletik-Verbandes. Die Hoffnung, dass das in weiter Ferne lebende Lauf-Juwel so wie Weitspringerin Malaika Mihambo Werbung für die zurzeit wenig glanzvoll dastehende Sportart machen könnte, hat Kessing aber nicht aufgegeben.

"Wenn man mal so einen Erfolg wie die Mihambo hat, dann kann man viel gelassener mit der Öffentlichkeit umgehen", meinte der SPD-Politiker. "Konstanze Klosterhalfen ist sehr ehrgeizig, hat aber das, was sie will, noch nicht ganz realisieren können. Aber wenn das erfolgt, wird sie ein ganz anderer Mensch sein."

Spekulationen über "Jahrhundert-Talent"

Eine exzellente Läuferin ist sie fraglos längst - und für viele ein Jahrhundert-Talent. Ihr Name steht hinter vier deutschen Rekorden: Über eine Meile, 3000 Meter und 5000 Meter rannte sie die Bestmarken 2019 sowie die über 10.000 Meter im Februar 2021. Zuletzt war sie bei den Olympischen Spielen 2021 in Tokio Achte über 10.000 Meter.

Ein schwieriges Thema ist Klosterhalfens fragil wirkender Körper. Die Frage nach einer vermeintlichen Magersucht bleibt da nicht aus. Im Gespräch mit "The Red Bulletin" vom 14. Juni wurde sie darauf angesprochen. "Ich kann damit gut umgehen", antwortete sie in dem Magazin ihres Sponsors Red Bull, ob sie diese Spekulationen nerven würden. "Wichtig ist, mich komplett auf mich selbst zu konzentrieren. Ich fühle mich sehr wohl und fokussiere mich nur auf das Wesentliche: das Training und den Wettkampf."