Leichtathletik-WM Stabhochspringer Duplantis verbessert Rekord und holt Gold

Sogar auf Platz fünf kam Oleg Zernikel. Der Olympia-Neunte aus Landau überwand ebenfalls 5,87 Meter, brauchte bis dahin aber weniger Versuche. Es war das erste Mal in seiner Karriere, dass er diese Höhe nahm. Der Leverkusener Torben Blech war in der Qualifikation ausgeschieden. "Das war der beste Wettkampf bis jetzt in meiner Karriere", sagte Zernikel in der ARD und meinte über Duplantis: "Der springt so locker, der macht es einfach, und wir ackern da so bei 5,87."