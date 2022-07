Leichtathletik-WM Deutsche Frauen-Sprintstaffel holt Bronze - Weber Vierter

"Es fühlt sich an wie ein Traum gerade, ich hoffe, ich wache nicht auf", sagte Pinto im ZDF. "Wir haben's uns so oft gewünscht, und heute haben's wir gemacht", kommentierte Burghardt den Erfolg. Sie hatte bei den Olympischen Winterspielen als Anschieberin im Bob im Februar Silber gewonnen und meinte vor der anstehenden EM in München: "Jetzt fehlt noch Gold." Deutschlands beste Sprinterin, Gina Lückenkemper, sagte: "Wir haben vom Glück der Tüchtigen gesprochen, und heute war es mal bei uns. Endlich, endlich!" Schlussläuferin Haase hatte Platz drei auf der Zielgeraden abgesichert.