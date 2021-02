Leichtathletik Mihambo siegt erneut - Blech wird Zweiter mit dem Stab

Im Hürdensprint setzte sich der US-Amerikaner Aaron Mallet im Foto-Finish gegen den favorisierten Olympia-Zweiten Orlando Ortega aus Spanien durch. Beide Läufer rannten 7,64 Sekunden über die 60 Meter. Dritter wurde Erik Balnuweit (VfL Wolfsburg) in 7,70 Sekunden. Damit unterbot er die Norm für die Hallen-EM Anfang März Torun/Polen Bei den Hürden-Frauen kam Christina Clemons aus den USA in 7,83 Sekunden als Erste ins Ziel. Den zweiten Rang erreichte die Niederländerin Nadine Visser in 7,90 Sekunden.

Arthur Cissé siegte im 60-Meter-Sprint. Der Mann von der Elfenbeinküste gewann in 6,53 Sekunden vor Marcell Jacobs (Italien/6,55). Kevin Kranz aus Wetzlar wurde in 6,62 Sekunden Dritter. Nach einem etwas verpatzten Start erreichte Lisa Mayer ebenfalls aus Wetzlar in 7,26 Sekunden im Kurzsprint Rang zwei. Die Slowenin Maja Mihalinec-Zidar gewann in 7,23 Sekunden. Lokalmatadorin Lisa-Marie Kwayie wurde in 7,36 Sekunden Sechste.

