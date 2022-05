Leichtathletik Top-Speerwerfer Vetter legt Wettkampfpause ein

Vetter will für WM und Heim-EM fit sein

In Ostrava in Tschechien steht an diesem Dienstag ein internationales Meeting an. Der Wettkampf in Hengelo in den Niederlanden findet am 6. Juni statt. "Jetzt brauche ich ein paar Würfe auf technisch gutem Niveau, um wieder in die richtige Verfassung zu kommen", sagte der Athlet von der LG Offenburg.