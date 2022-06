Leichtathletik "Es fühlt sich gut an": Mihambo auf gutem WM-Weg

Vor der WM wird sie am Donnerstag beim Diamond-League-Meeting in Stockholm noch im Weitsprung antreten und vielleicht bei einem kleineren Sportfest über 100 und 200 Meter laufen. Am 11. Juli ist die Abreise ins Trainingslager in Santa Barbara in Kalifornien terminiert. "Der Feinschliff wird noch das nötige Quäntchen bringen. Dann stimmt alles", sagte Mihambo.