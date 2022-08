Leichtathletik-EM Gina Lückenkempers Gold-Party: Wie ein "kleiner Rockstar"

Wechsel in die USA zahlt sich mehr und mehr aus

Lückenkemper war nach der für sie erfolgreichen WM in den USA als eine Protagonistin der deutschen Leichtathletik in den Fokus gerückt. Die 25-Jährige hatte sich gegen respektlose Berichterstattung zur Wehr gesetzt und eine Diskussion über die Sportförderung mit angestoßen. Sie habe viel Feedback bekommen und viele gute Gespräche mit Sportlern und Eltern von Sportlern geführt. Dass sie Kapitänin des Teams in München ist, überrascht da nicht.

Bei ihr selbst zahlt sich der Wechsel in die USA mehr und mehr aus. Unter Startrainer Lance Brauman, der ihr bei einem "Pep Talk" am Vorabend die Zweifel am Finalstart nahm und sie auf den Goldkurs brachte, hat Lückenkemper eine gute Entwicklung genommen. "Aktuell sind wir dabei den Motor wieder aufzubauen, der erste Schritt ist getan", berichtete sie. "Ich glaube, dass da schon einiges möglich ist in den kommenden Jahren."