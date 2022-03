Leichtathletik Duplantis steigert Stabhochsprung-Weltrekord

An 6,19 Metern war der 22-Jährige in diesem Winter bei den Meetings in Karlsruhe und Berlin nur knapp gescheitert. In Belgrad, wo vom 18. bis 20. März auch die Hallen-Weltmeisterschaften in der Leichtathletik stattfinden, klappte es nun im dritten Versuch. Damit bestätigte Duplantis auch seine Favoritenrolle für die WM an gleicher Stelle in knapp zwei Wochen.